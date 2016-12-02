Бейонсе установила новый рекорд в соцсети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Беременность Бейонсе двойней стала темой номер один в сводке новостей шоу-бизнеса.

Напомним, что радостной новостью певица поделилась с поклонниками на своей официальной страничке в Instagram.

Эта публикация позволила ей стать новым рекордсменом в социальной сети, оставив далеко позади не только негласную королеву Instagram Ким Кардашьян, но и Селену Гомес с ее 108-ми миллионами подписчиков.

Только за первые 10 часов фотографию Бейонсе с округлившимся животом лайкнули 6,9 миллионов человек, кроме того снимок получил 333 тысячи комментариев.