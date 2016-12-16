Бейонсе устроила корпоратив-концерт для сотрудников своей компании

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За считанные дни до Рождества Бейонсе порадовала неожиданным сюрпризом сотрудников своей компании Parkwood Entertainment – певица устроила для них вечеринку с импровизированным концертом, порадовав гостей своим выступлением.

Для организации party для своих Бейонсе арендовала помещение знаменитого театра Wilshire Ebell Theatre в Лос-Анджелесе. Певица поблагодарила своих сотрудников в прочувствованной речи и устроила для них специальный показ своего визуального альбома Lemonade, появление которого стало возможным, по словам Бейонсе, именно благодаря сотрудникам Parkwood Entertainment .

Видео с выступления Бейонсе на рождественском корпоративе уже появилось в соцсетях:

Real love #Beyoncé #parkwood #lemonadescreening #la Видео опубликовано My Dreams Will Come True (@myvisiondreams) Дек 16 2016 в 5:33 PST

#parkwoodholidayparty #lemonadescreening #beyonce Видео опубликовано My Dreams Will Come True (@myvisiondreams) Дек 16 2016 в 5:40 PST

SLAY ™@formation.tour.2016 Видео опубликовано Beyoncé (@beybleedblue) Дек 15 2016 в 10:06 PST

Джерело: popcornnews