Бейонсе возглавила рейтинг самых щедрых знаменитостей-филантропов 2016 года
- Сьогодні, 10:41
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Портал DoSomething.org, регистрирующий благотворительные акции, подвел итоги 2016 года и составил список знаменитостей, которые в уходящем году активнее всего занимались благотворительностью. Возглавила рейтинг самых щедрых звезд-филантропов певица Бейонсе.
Первое место в рейтинге знаменитостей-филантропов Бейонсе завоевала благодаря поддержке социального движения Black Lives Matter (на выступление в ходе MTV Video Music Awards 2016 Бейонсе пригласила на сцену матерей молодых людей, погибших в результате вооруженного конфликта полицейских с темнокожими американцами).
Также певица жертвовала деньги разнообразным благотворительным фондам и организовала серию концертов для сбора средств на благотворительные нужды.
«Серебро» рейтинга завоевал Лин-Мануэль Миранда, создатель мюзикла «Гамильтон», музыкант и продюсер. Вместе с Дженнифер Лопес он организовал запись благотворительного сингла Love Makes the World Go Round для сбора средств пострадавшим в перестрелке в ЛГБТ-клубе в Орландо. Третье место досталось Тейлор Свифт, пожертвовавшей миллион долларов жертвам наводнения в Луизиане.
Полностью топ-10 звезд, наиболее активно занимавшихся благотворительностью в 2016 году, выглядит так:
- Бейонсе
- Лин-Мануэль Миранда
- Тейлор Свифт
- Деми Ловато
- Шейлин Вудли
- Джон Сена
- Майли Сайрус
- Леди Гага
- Зендая
- Джесси Уильямс
Джерело: popcornnews