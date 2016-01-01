Бейонсе возглавила рейтинг самых щедрых знаменитостей-филантропов 2016 года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Портал DoSomething.org, регистрирующий благотворительные акции, подвел итоги 2016 года и составил список знаменитостей, которые в уходящем году активнее всего занимались благотворительностью. Возглавила рейтинг самых щедрых звезд-филантропов певица Бейонсе.

Первое место в рейтинге знаменитостей-филантропов Бейонсе завоевала благодаря поддержке социального движения Black Lives Matter (на выступление в ходе MTV Video Music Awards 2016 Бейонсе пригласила на сцену матерей молодых людей, погибших в результате вооруженного конфликта полицейских с темнокожими американцами).

Также певица жертвовала деньги разнообразным благотворительным фондам и организовала серию концертов для сбора средств на благотворительные нужды.

«Серебро» рейтинга завоевал Лин-Мануэль Миранда, создатель мюзикла «Гамильтон», музыкант и продюсер. Вместе с Дженнифер Лопес он организовал запись благотворительного сингла Love Makes the World Go Round для сбора средств пострадавшим в перестрелке в ЛГБТ-клубе в Орландо. Третье место досталось Тейлор Свифт, пожертвовавшей миллион долларов жертвам наводнения в Луизиане.

Полностью топ-10 звезд, наиболее активно занимавшихся благотворительностью в 2016 году, выглядит так:

Бейонсе

Лин-Мануэль Миранда

Тейлор Свифт

Деми Ловато

Шейлин Вудли

Джон Сена

Майли Сайрус

Леди Гага

Зендая

Джесси Уильямс

Джерело: popcornnews