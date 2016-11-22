Без голоса и на инвалидной коляске: друзья ведущего Александра Сафонова собирают деньги на его лечение

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Артист прикован к инвалидной коляске на протяжении восьми лет

Известного диктора, который 40 лет завораживал зрителя своей изысканной речью, наконец-то хотят поднять на ноги. Без голоса и на инвалидной коляске он живет почти восемь лет после ошибки врачей. В его поддержку в июне петь артисты, выход которых на сцену он когда-то сам объявлял, говорится в сюжете ТСН.

В возрасте 73 лет известный украинский ведущий Александр Сафонов остался сам. За почти восемь лет, что он находится на инвалидной коляске, он всего три раза был на улице. На реабилитацию после врачебной ошибки денег нет, пенсии ведущего едва хватает на ежедневные потребности.

«Саша меня учил, как надо смотреть в камеру, как надо говорить. От него в восторге были и женщины, и зрители», - говорит бывшая коллега по цеху, певица Светлана Белоножко.

У ведущего нет ни жены, ни детей. Единственная сестра живет далеко. Присматривает за Сафоновым его землячка Татьяна с 2009 года, с тех пор, как его покалечили врачи.

Александр лег в клинику «Феофания», чтобы сделать незначительную операцию, но вскоре у него отказали ноги, а после он перенес два инсульта.

Чтобы начать реабилитацию артиста необходимы средства. Друзья ведущого начали сбор денег и по этому случаю устраивают концерт «Странный этот мир», на котором будет присутствовать и сам Александр Сафонов.

Помочь ведущему можно, перечислив деньги:

Карта Приватбанка

5168 7573 1352 1439

Сафонов Александр Сергеевич