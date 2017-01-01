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    Без стеснений: Энн Хэтэуэй вышла в свет в платье, купленном на барахолке

    • Сьогодні, 12:38
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    Кажется, в полку актрис, не стесняющихся носить бюджетные вещи, прибыло: оскароносная Энн Хэтэйуэй появилась в Нью-Йорке в черном платье стоимостью всего 15 долларов.

     Наряд с цветочным принтом актриса надела для эфира шоу Good Morning America, где призналась ведущей, что купила платье на барахолке.

    «Я стараюсь быть более устойчивой к моде и не противоречить своим принципам. Так что надеваю винтаж в любом удобном случае», — призналась Энн.

    Свое бюджетное платье актриса дополнила не бюджетными аксессуарами: туфли и ремень явно были куплены в дорогих бутиках, да и крупные золотые серьги вряд ли являются бижутерией.

    Если вам интересно, почему Энн экономит на своих нарядах, то объясняем: дело в том, что Хэтэуэуй активно борется с проблемами окружающей среды, поэтому зареклась носить вещи из неэкологичных материалов. Актриса призналась, что теперь будет надевать винтажные вещи, производство которых не противоречит ее принципам. Сказано — сделано: уже в конце марта Энн появилась на премьере фильма «Моя девушка — монстр» в платье Armani Prive из коллекции 2006 года, сделанном из эко-материала.

    Джерело: graziamagazine.ru

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