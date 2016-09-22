Без стеснений: знаменитая plus-size модель снялась обнаженной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прошло всего пару недель после скандальной съемки 29-летеней Эшли Грэм для журнала Sports Illustrated, как самая известная plus-size модель снялась в новой (и еще более откровенной) фотосессии.

Эшли уже анонсировала в инстаграм-сторис рекламную кампанию дизайнера Прабала Гурунга, для которой она полностью обнажилась и показала свое тело во всей красе, а теперь выложила полную серию снимков.

«Спасибо, что делаешь одежду для всех женщин», — подписала фотографии Эшли. Грэм стала лицом коллекции не случайно: модельер создал специальную коллекцию одежды plus-size для бренда Lane Bryant, а модель стала для него музой.

Снимок уже вызвал резонанс: одни говорят, что формы Эшли женственны и хвалят модель за смелость, другие выступают за общепринятые стандарты красоты. Впрочем, сама Грэм уже не реагирует на критику и гордится своей фигурой. «Мне говорят, я красива и воплощаю многообразие и перемены в мире моды», — призналась как-то модель.

Джерело: graziamagazine.ru