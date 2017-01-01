Билеты на благотворительный концерт Арианы Гранде раскупили за 6 минут
- Сьогодні, 11:51
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Розсилка
Ариана Гранде решила выступить с благотворительным концертом в Манчестере, где ее поддержат Джастин Бибер, Кэти Перри, Майли Сайрус и другие звезды.
Поклонники певицы раскупили все билеты за 6 минут после старта продаж.
Те, кто оказался на концерте Гранде во время теракта 22 мая, смогут посетить благотворительный концерт 4 июня бесплатно. Напомним, что певица отменила свое европейское турне после трагических событий в Манчестере, однако решила дать благотворительный концерт, сборы от которого пойдут в помощь семьям пострадавших от теракта. Организаторы рассчитывают собрать порядка 2,5 миллионов долларов за выступление артистов.