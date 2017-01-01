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    Шоу-біз

    Билеты на благотворительный концерт Арианы Гранде раскупили за 6 минут

    • Сьогодні, 11:51
    • Розсилка

    Ариана Гранде решила выступить с благотворительным концертом в Манчестере, где ее поддержат Джастин Бибер, Кэти Перри, Майли Сайрус и другие звезды.

    Поклонники певицы раскупили все билеты за 6 минут после старта продаж.

    Те, кто оказался на концерте Гранде во время теракта 22 мая, смогут посетить благотворительный концерт 4 июня бесплатно. Напомним, что певица отменила свое европейское турне после трагических событий в Манчестере, однако решила дать благотворительный концерт, сборы от которого пойдут в помощь семьям пострадавших от теракта. Организаторы рассчитывают собрать порядка 2,5 миллионов долларов за выступление артистов.

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