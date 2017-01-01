Билеты на благотворительный концерт Арианы Гранде раскупили за 6 минут



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ариана Гранде решила выступить с благотворительным концертом в Манчестере, где ее поддержат Джастин Бибер, Кэти Перри, Майли Сайрус и другие звезды.

Поклонники певицы раскупили все билеты за 6 минут после старта продаж.