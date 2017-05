Billboard Music Awards 2017: победители, музыкальные выступления и лучшие моменты

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церемония вручения наград Billboard Music Awards 2017, прошедшая в это воскресенье в Лос-Анджелесе, побаловала поклонников не только звездами на красной дорожке, но и запоминающимися моментами – от исторического рекорда Дрейка, которому досталось сразу 13 наград, до без преувеличения блестящего выступления 71-летней Шер, которую наградили как икону музыки, и Селин Дион с культовой My Heart Will Go On.

Дрейк, побивший рекорд Адель по количеству наград, получил статуэтки Billboard Music Awards 2017 во всех ключевых категориях – от «Лучший исполнитель» до «Лучший рэпер», «Лучший рэп-альбом» и «Лучшая R&B песня».

«Лучшей певицей» и «Лучшим R&B исполнителем» стала, ожидаемо, Бейонсе, лучшей группой и лучшей рок-группой заодно признали Twenty One Pilots, лучшим кантри-исполнителем – Блейка Шелтона, а статуэтку за самый продаваемый хит получила «Can’t Stop The Feeling!» Джастина Тимберлейка – композиция, летом 2016 звучавшая буквально везде. Лучшим новым артистом был признан Зейн Малик.





Отдельные моменты шоу

Выступление Майли Сайрус

Селин Дион поет My Heart Will Go On

Выступление Бруно Марса

Напомним, что главным событием на Billboard Music Awards стало выступление эпатажной певицы Шер, которая ошеломила всех поклонников своим выступлением и откровенным нарядом.















Джерело: popcornnews