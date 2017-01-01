Билык зачитала рэп про котлеты в прямом эфире радио

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Ирина Билык

Известная певица исполнила знаменитый хит 50 Cent

Сегодня, 27 апреля, в прямом эфире радио «Люкс» украинская певица Ирина Билык поделилась своим рецептом котлет. Певица в шуточной манере прочитала рецепт на музыку песни 50 Cent «P.I.M.P».

«Фарш хорошо перемешать, бро», - прочитала рэп Билык.

Отметим, что котлеты Ирины Билык хорошо известны среди украинского шоу-биза. Бывший муж и продюсер Ирины Юрий Никитин нахваливал котлеты певицы и говорил, что даже скучает за ними.

«Ирина Билык - восхитительная хозяйка, это мало кто знает, она готовит потрясающие блюда, изумительные котлеты... С таким ритмом жизни она умеет сочетать в себе артистку, королеву и абсолютно женственную, домашнюю женщину. Это редкость», - трогательно рассказал Юрий Никитин.