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    Шоу-біз

    Билык зачитала рэп про котлеты в прямом эфире радио

    • Сьогодні, 17:53
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    Ирина Билык
    Ирина Билык

    Известная певица исполнила знаменитый хит 50 Cent

    Сегодня, 27 апреля, в прямом эфире радио «Люкс» украинская певица Ирина Билык поделилась своим рецептом котлет. Певица в шуточной манере прочитала рецепт на музыку песни 50 Cent «P.I.M.P».

    «Фарш хорошо перемешать, бро», - прочитала рэп Билык.

    Отметим, что котлеты Ирины Билык хорошо известны среди украинского шоу-биза. Бывший муж и продюсер Ирины Юрий Никитин нахваливал котлеты певицы и говорил, что даже скучает за ними.

    «Ирина Билык - восхитительная хозяйка, это мало кто знает, она готовит потрясающие блюда, изумительные котлеты... С таким ритмом жизни она умеет сочетать в себе артистку, королеву и абсолютно женственную, домашнюю женщину. Это редкость», - трогательно рассказал Юрий Никитин. 

     

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