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    Black street style: Андре Тан представил лукбук новой коллекции

    • Сьогодні, 14:20
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    Лицами нового кампейна A Tan Man by Andre Tan коллекции сезона весна-лето 2017 стали участники из украинского бойз-бенда Lucky4.

    По словам Андре Тана, новый кампейн это симбиоз спортивного стрит-стайла и нарочитой классики, облачённой в элегантность чёрных костюмов.

    «Ещё на моменте разработки коллекции я прекрасно представлял себе образ мужчин, для которых она создаётся. Открытость, свобода в самовыражении, с одной стороны, но чёткое следование своему собственному стилю лидера  с другой, умение делать выбор и порой совершать безумные, но красивые поступки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в результате ребята из Lucky4 приняли участие в одной из фотосессий. Я остался очень доволен результатом» – рассказал Андре Тан.

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    Black street style: Андре Тан представил лукбук новой коллекции
    Black street style: Андре Тан представил лукбук новой коллекции
    Black street style: Андре Тан представил лукбук новой коллекции
    Black street style: Андре Тан представил лукбук новой коллекции
    Black street style: Андре Тан представил лукбук новой коллекции
    Black street style: Андре Тан представил лукбук новой коллекции

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