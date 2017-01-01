Блондинка в законе празднует день рождения. Самое интересное из жизни Риз Уизерспун

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Риз Уизерспун – американский продюсер, актриса, владелица собственного бренда, обладательница премии «Оскар» и еще 13 значимых наград, мать троих детей.

Родилась в семье медиков 22 марта 1976 года. После рождения дочки семья жила в Новом Орлеане, позже переехала в город Нэшвилл. Девочка мечтала стать врачом, как мать и отец, но эта профессия осталась в грезах.

Биография Риз Уизерспун

Родилась: 22 марта 1976, Новый Орлеан, США

22 марта 1976, Знак зодиака: Овен

Впервые девочку увидели на экранах телевизоров в рекламе в возрасте семи лет – она представляла сеть цветочных салонов. В возрасте 11 лет, обучаясь в школе Хардинга, Риз стала посещать студию актерского мастерства, а способности юной актрисы были оценены на конкурсе юных талантов, проводимом в 1987 году. Параллельно она занималась гимнастикой, много читала, была в группе поддержки местной футбольной команды и прекрасно училась.

В 14 лет Риз Уизерспун получила свою первую роль в романтической драме Роберта Маллигана «Человек с луны». Сюжет фильма завязан на любовном треугольнике между героиней Риз Дэни, ее первой любовью Куртом Фостером и старшей сестрой. Именно первая роль определила дальнейшие приоритеты актрисы и ее стремление играть романтических героинь, поэтому она часто отказывалась от съемок в других картинах.

После школы девушка поступила в Стэндфордский университет на отделение английской литературы. Два года ей потребовалось, чтобы осознать свое настоящее призвание, она бросила учебу, чтобы заняться карьерой актрисы. Несколько лет Риз снималась в непримечательных картинах и оттачивала свое мастерство. Узнаваемой она стала в 1998 году, после съемок в фильме «Плезантвиль», комедии с участием будущего Человека-паука Тоби Магуайра. Статус звезды Риз Уизерспун получила после роли в «Жестоких играх», мелодраме с прекрасной игрой еще двух начинающих звезд – Райана Филлиппа и Сары Мишель Геллар.

Reese Witherspoon Фото: Getty

В 2001 году актриса сыграла в суперпопулярной картине «Блондинка в законе», за эту роль она получила первую значимую награду «Золотой глобус». Здесь Риз играет роль красотки, отправляющейся в Гарвард, чтобы вернуть своего парня Уорнера, с чего и начинаются ее приключения. Комедия принесла большой успех всему актерскому составу и значительно повысила востребованность звезды и ее будущие гонорары.

Вскоре в свет вышли две новые картины: «Блондинка в законе – 2» и «Стильная штучка», тоже не менее популярные. В 2004 году актриса снялась в «Ярмарке тщеславия» и «Переступить черту». Последний фильм принес актрисе «Оскара» за лучшую женскую роль. Партнер Риз Хоакин Феникс также был удостоен «Оскара» за лучшую мужскую роль. Лента биографическая, рассказывающая о жизни и творчестве известного певца Джонни Кэша и его жены Джун. Она получила массу положительных отзывов критиков, приобрела признание у публики и оказалась очень успешной в финансовом плане. Несмотря на сумасшедшую популярность, Уизерспун не прекращает съемки в фильмах разных жанров.

Успешным стал ее дуэт с Марком Руффало в фантастической ленте «Между небом и землей», вышедшей в 2005 году. Главная героиня фильма Элизабет попадает в автокатастрофу, но ее душа остается на земле. Чтобы разобраться, что делать дальше, она возвращается в свою квартиру, которую уже арендует новый хозяин – Дэвид. Он убеждается в том, что рядом с ним в квартире живет привидение. Далее случается невероятное – между двумя молодыми людьми возникает серьезное чувство, но они не знают, что с ним делать...

Актриса Риз Уизерспун Фото: Getty

Затем в свет выходит еще одна картина с Риз – «Пенелопа», далее выходят «Вдова спортсмена», «Четыре Рождества», мультфильм «Монстры против пришельцев», где она озвучила главную героиню, комедийный боевик «Значит, война».

Продюсерская деятельность Риз Уизерспун началась еще при работе над картиной «Блондинка в законе – 2». Здесь актриса выступает как сопродюсер. Далее профессиональная деятельность продолжилась на картине «Пенелопа». Сегодня у актрисы есть своя продюсерская компания.

В 2014 году актриса снова стала обладательницей «Оскара» за роль в фильме «Дикая». Это драма, сюжет которой рассказывает о женщине, в отчаянии решившей отправиться покорять горные вершины, чтобы испытать свои силы и восстановиться после смерти матери и неудачного брака. В общей копилке Риз более 160 картин и 14 весомых наград.

Кроме актерской и продюсерской деятельности Reese Witherspoon в 2015 году запустила собственную линию одежды, аксессуаров и товаров для дома Draper James. Фирма успешно занимается продажами и приносит актрисе немалый доход.

Личная жизнь Риз Уизерспун

Райан Филлипп и Риз Уизерспун Фото: Getty

Свою личную и семейную жизнь актриса никогда не афишировала, считая это приватной темой. Кроме этого, Риз – не любительница светских тусовок и мероприятий и появляется на них крайне редко. И дело не столько в занятости звезды, сколько в желании максимум свободного времени отдавать семье.

С первым мужем Уизерспун познакомилась на вечеринке в честь собственного дня рождения. Это был начинающий актер, модель Райан Филлипп, далее они вместе снимались в фильме «Жестокие игры». Молодые люди почти сразу стали жить вместе и в 1999 году сыграли скромную свадьбу. Риз не один раз повторяла, что Райан – это лучший подарок на день рождения, который только может быть. Вскоре у молодоженов родились дочь Ава Элизабет и сын Дикон Риз.

Первые годы брака были счастливыми для актерской семьи, об этом свидетельствуют и редкие участия звезд в светских мероприятиях. Каждую свободную минуту они желали посвящать друг другу и вели слишком уединенный образ жизни. После выхода в свет «Блондинки в законе» популярность Риз стала сильно возрастать, а Райан оставался в тени своей супруги, которая вдобавок стала зарабатывать гораздо больше его самого. Именно это стало причиной ссор и временных расставаний пары, которая все-таки оформила развод в 2006 году после семи лет брака.

Риз Уизерспун с Джимом Тотом Фото: Getty

После развода Уизерспун некоторое время встречалась с актерами по фильмам, но первые серьезные отношения завязались с собственным агентом Джимом Тотом, который влюбился в блондинку с первого взгляда. В 2011 году пара официально оформила отношения и сегодня воспитывает общего ребенка.

Джерело: Womans day