Богатая жизнь – она другая: Олег Ляшко с заместителем улетели в Таиланд за 200 тыс. грн

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О таком отдыхе простой украинец может только мечтать. Одни лишь билеты на самолет обошлись лидеру радикалов и его спутнику более чем в 200 000 гривен.

Лидер радикалов и его заместитель проведут на острове Пхукет 10 дней.

Ночью со 2 на 3 января, а точнее – в 23:20 лидер, Радикальной партии Олег Ляшко ступил на борт самолета, который умчал его из морозной Вены в солнечный Таиланд. В Вену Ляшко прибыл накануне из Киева.

Как сообщает Страна.ua, зимние каникулы политик проведет со своим заместителем по Радикальной партии и кумом Юрием Сухиным.

Кумовья проведут в Таиланде 10 дней. Пункт их следования – остров Пхукет. Этот курорт известен своими пляжами с белым песком, разрывными дискотеками, а также различного рода плотскими утехами.

Отметим, что только билеты обошлись каждому из путешественников в 108 тыс. 404 грн. (летели они бизнес-классом).

При этом, согласно украинскому законодательству, траты более 50 минимальных зарплат чиновники и нардепы обязаны задекларировать в системе е-деклараций в течение 10 дней после их совершения.

Сама по себе стоимость билетов не подпадает под это ограничение. Но, помимо перелета, есть еще и проживание. Отметим, что в начале января отели высокого класса на Пхукете стоят от $300 за номер в сутки и выше.

Цены на проживание в отелях на 4 января

Учитывая, что в Таиланде Ляшко и его кум пробудут 10 дней, то общая сумма проживания и перелета в любом случае будет превышать 175 тыс. грн на человека. Пока в системе е-деклараций никаких сведений от Ляшко по этим тратам не появилось.