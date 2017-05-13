Борис Апрель превратился в соблазнительную девушку

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Экс-участник украинской «Фабрики Зiрок» Борис Апрель стал еще ближе к своей мечте.

Экс-подопечный Натальи Могилевской давно перестал мелькать на украинских музыкальных каналах, в светской хронике и даже по удалял аккаунты в соцсетях. Причиной этого стала давняя мечта артиста - стать женщиной.

После того, как в декабре 2014 года Борис Апрель сделал операцию по смене пола, об артисте практически никто ничего не знает. Но на днях, в сети появились свежие фотографии и видео Бориса в образе девушки.

Снимками Бориса, который называет себя Эйприл, поделилась его подруга, участница проекта «Голос країни» Юлия Лут.

Высокие каблуки, соблазнительный топ, прическа и макияж - вот такой он, Борис- Эйприл.