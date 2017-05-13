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    Шоу-біз

    Борис Апрель превратился в соблазнительную девушку

    • Сьогодні, 08:05
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    Экс-участник украинской «Фабрики Зiрок» Борис Апрель стал еще ближе к своей мечте.

    Экс-подопечный Натальи Могилевской давно перестал мелькать на украинских музыкальных каналах, в светской хронике и даже по удалял аккаунты в соцсетях. Причиной этого стала давняя мечта артиста - стать женщиной.

    После того, как в декабре 2014 года Борис Апрель сделал операцию по смене пола, об артисте практически никто ничего не знает. Но на днях, в сети появились свежие фотографии и видео Бориса в образе девушки.

    Снимками Бориса, который называет себя Эйприл, поделилась его подруга, участница проекта «Голос країни» Юлия Лут. 

    Высокие каблуки, соблазнительный топ, прическа и макияж - вот такой он, Борис- Эйприл.

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    Публикация от LUT (@julia_lut)

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