Бьорк обвинила журналистов в сексизме

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Свое обращение певица адресовала музыкальным критикам, разгромившим ее выступление 16 декабря в Техасе

Знаменитая исландская певица Бьорк опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором осудила прессу за сексистское отношение к женщинам в музыкальной индустрии.

Рассерженная звезда написала: «Женщины могут петь только о своих парнях, пишет журнал Elle. Если они меняют тему на атомы, галактики, активизм, математику или что-то еще, то сразу подвергаются критике — журналистам кажется, что музыке чего-то не хватает».

Свое обращение на тему гендерной дискриминации Бьорк адресовала музыкальным журналистам, которые раскритиковали ее концерт, прошедшей 16 декабря в Техасе. Ведущие колонок о культуре в американской глубинке не поняли песен исландки о беременных смертницах, атомах, независимости Фарерских островов и Гренландии и т.д..