Бойфренд Джиджи Хадид создал коллекцию для Giuseppe Zanotti

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Певец Зейн Малик пробует себя в роли дизайнера обуви

Говорят, талантливый человек талантлив во всем: экс-солист One Direction Зейн Малик выпустил собственную линию обуви совместно с Giuseppe Zanotti. Капсульная коллекция насчитывает высокие ботинки из замши на молниях и кеды из гладкой кожи в цветовых вариациях, а купить обувь от бойфренда Джиджи Хадид можно будет уже в конце января. Правда, придется поднакопить: совместное творение Зейна Малика и Джузеппе Заннотти обойдется вам от 795 до 1295 долларов. «Стиль — это умение рисковать и не бояться выражать себя. То, как Джузеппе работает над своими коллекциями, похоже на то, как я делаю свою музыку», — признался как-то певец.

An exclusive first look at #GiuseppexZayn. Co-created by #GiuseppeZanotti and @Zayn Malik , the new footwear collection launches in store and online later this month. Видео опубликовано Giuseppe Zanotti Design (@giuseppezanottidesign) Янв 3 2017 в 9:36 PST

После знакомства с Джиджи Хадид, Зейн Малик всерьез взялся за дизайн и делает уверенные шаги в мире моды. Помимо совместной работы с Giuseppe Zanotti, в грядущем сезоне он выступит в качестве приглашенного дизайнера Versus Versace. Ждем!

Джерело: graziamagazine.ru