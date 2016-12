Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать

Неожиданная смерть Джорджа Майкла стала настоящим ударом для его близких, коллег и поклонников

Грустная новость никого не оставила равнодушным: на протяжении всего минувшего дня в соцсетях появлялись слова сочувствия и соболезнования, люди вспоминали песни и клипы Джорджа, делились своими воспоминаниями.

Пока родные певца не спешат с комментариями и ждут окончательного заключения врачей, его бойфренд Фади Фаваз нарушил обет молчания и впервые рассказал об утрате: «Это Рождество я никогда не забуду. Я нашел своего партнера мирно лежащим в кровати. Я всегда буду по тебе скучать», — написал стилист в своем «Твиттере».

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx