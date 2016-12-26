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    Шоу-біз

    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать

    • Вчора, 10:53
    • Розсилка

    Неожиданная смерть Джорджа Майкла стала настоящим ударом для его близких, коллег и поклонников

    Грустная новость никого не оставила равнодушным: на протяжении всего минувшего дня в соцсетях появлялись слова сочувствия и соболезнования, люди вспоминали песни и клипы Джорджа, делились своими воспоминаниями.

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    Пока родные певца не спешат с комментариями и ждут окончательного заключения врачей, его бойфренд Фади Фаваз нарушил обет молчания и впервые рассказал об утрате: «Это Рождество я никогда не забуду. Я нашел своего партнера мирно лежащим в кровати. Я всегда буду по тебе скучать», — написал стилист в своем «Твиттере».

    Напомним, Джордж Майкл и Фади Фаваз были вместе пять лет. Вчера певца нашли мертвым в собственном доме, точная причина его смерти устанавливается.

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    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать
    Бойфренд Джорджа Майкла: Я всегда буду по нему скучать

    Джерело: graziamagazine.ru

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