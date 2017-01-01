Бойкот не помеха: парфюм Иванки Трамп установил рекорд по продажам

Недавно противники политики Дональда Трампа объявили его семье бойкот - они развернули кампанию «Побереги свой кошелек», призывающую игнорировать вниманием все бренды, связанные с фамилией Трамп.

Однако их затея, по крайней мере частично, провалилась: стало известно, что именной парфюм дочери президента Иванки Трамп стал лидером продаж на крупнейшем в мире интернет-сервисе Amazon.com.

Духи дочери президента заняли две лидирующие строчки рейтинга: на первом месте оказалась парфюмерная вода за 34,99 долларов, а на втором - шариковый вариант духов за 15 долларов. Аромат включает ноты бергамота, перца, яблока, ананаса, жасмина, персика, кедрового дерева, пачули и ванили.

Иванка Трамп, помимо парфюма, также выпускает под своим именем украшения и одежду. Две недели назад СМИ сообщали, что от продажи коллекций сначала одежды, а затем и ювелирных изделий отказались две крупные торговые сети в Америки, ссылаясь на то, что бренд Иванки не пользуется спросом. Продажи на Amazon однако показывают обратное.