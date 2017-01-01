Бойз-бэнд по-китайски: в группе только андрогины

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Сенсация на поп-сцене - бой-бэнд Acrush.

Миловидные красавчики собирают толпы поклонниц на концертах, правда, визжащих от удовольствия девчушек ожидает сюрприз: выступают перед ними пять андрогинов, биологический пол которых - женский.

Acrush - открытие этого года. Подготовка к релизу их дебютного сингла еще продолжается, но бэнд андрогинов уже выступил на сцене «Husband Exhibition», масштабного концерта, организованного популярным социальным медиа Tencent. Такие концерты проводятся ежегодно и посвящены они раскрутке молодых любительских поп-групп, которые успешно презентуют себя в ленте этой соцсети. Сегодня у группы Acrush 900 тысяч подписчиков в сети Weibo, китайском аналоге Twitter`а. Для сравнения, в этой сети у Кэти Перри порядка миллиона поклонников.



Проект под названием «Husband Exhibition», что в переводе означает «Выставка мужей», объединяет самых ярких мужчин-исполнителей. Догадаться несложно. Интересно, что поклонницы Acrush знают, что перед ними - не парни, а андрогины, но, тем не менее, обаяние участников бэнда берет верх. Zhou Xiaobai, продюсер группы, утверждает, что секрет популярности музыкантов в том, что девушкам они кажутся ближе и понятнее, чем настоящие бойз-бэнды.

Рассказывая об истории создания группы, Zhou вспоминает, что в 2005 году конкурс талантов Super Girl выиграл парень-андрогин по имени Li Yuchun. Тогда-то возникла идея собрать такой бэнд, и начались поиски участников. Удалось найти 10 претенденток, после проб сформировался коллектив из пяти человек. Так появилась группа Acrush. Участницам условиями контракта запрещено обсуждать свою сексуальную ориентацию, в прессе их так же презентуют не как «парней» или «девушек», а как «обаятельную молодежь».

Zhou рассказывает, что имидж каждой из участниц бэнда сформировался задолго до такого, как они пришли в проект. Все они предпочитали мужской стиль в одежде и короткие стрижки. Среди поклонников Acrush преимущественно женская аудитория, участники группы даже получают любовные послания. По словам лидера группы Lu Keran, 15% их подписчиков - это, скорее, антифанаты, поскольку подписаны на группу только для того, чтобы критиковать выступления андрогинов. Однако участниц группы это не смущает: они готовы строить музыкальную карьеру, поскольку многим это дарит искреннюю радость.















Джерело: Культурология