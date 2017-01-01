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    Брат Эдди Мерфи ушел из жизни в возрасте 57 лет

    • Сьогодні, 14:27
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    Старший брат актера Эдди Мерфи - 57-летний комик Чарли Мерфи - ушел из жизни в одной из больниц Нью-Йорка. На протяжении последних нескольких месяцев Чарли боролся с лейкемией.

    Соболезнования по поводу кончины актера выразили многие его коллеги.

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    Так, Крис Рок назвал Чарли Мерфи своим братом и одним из самых веселых людей на планете. Рэпер Ice Cub выразил соболезнования семье Мерфи и отметил, что Чарли всегда заставлял его смеяться. Министерство обороны США также оставило сообщение в своем официально Twitter - Чарли в течение шести лет служил во флоте.

    У Чарли осталось трое детей. Супруга актера Тиша Мерфи, на которой он был женат с 1997 года, умерла от рака шейки матки в 2009 году.

    Джерело: Hello!

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