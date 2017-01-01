Брайан де Пальма снимет звезд «Игры престолов» и «Безумцев»

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В триллере режиссера «Неприкасаемых» будут задействованы Николай Костер-Вальдау и Кристина Хендрикс

Брайан Де Пальма возвращается в кино спустя пять лет после освистанной в Венеции криминальной драмы «Страсть». Его новая картина называется «Домино» и будет поставлена по сценарию автора «Кон-Тики» Петтера Скавлана. Этот проект уже некоторое время находится в разработке, но раньше его собирался снимать Ганс Петтер Моланд, режиссер черных комедий «Довольно добрый человек» и «Дурацкое дело нехитрое».

В «Домино» Николай Костер-Вальдау сыграет полицейского из Копенгагена, который хочет отомстить за убийство своего напарника. Протагонист объединяется с коллегой и любовницей своего покойного друга (эта роль предложена Кристине Хендрикс) и начинает поиски Имрана — такого имя убийцы. Однако все трое становятся жертвами двойного агента ЦРУ и будут вынуждены переместиться из холодной Скандинавии в солнечную Испанию.

Костер-Вальдау стал известен миру благодаря роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов». Последний раз актера можно было видеть в фэнтези «Боги Египта», а недавно на Netflix вышел фильм «Мелкие преступления» с его участием.

Кристина Хендрикс знакома зрителю по сериалу «Безумцы». В прошлом году актриса мелькнула в фантасмагории «Неоновый демон» и в двух сиквелах «Плохой Санта 2» и «Образцовый самец 2».

Брайан Де Пальма, один из самых легендарных режиссеров мира, снял такие фильмы как «Кэрри», «Ярость», «Прокол», «Лицо со шрамом», «Путь Карлито» и «Миссия невыполнима». Последний раз о Де Пальме было слышно в ноябре 2015 года, когда постановщик собирался снимать триллер в Китае.

Источник: THR