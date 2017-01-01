Брэд Питт и Сандра Баллок – идеальная пара?

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55-летний Клуни уверен, что его давние друзья, 53-летний Брэд Питт и 52-летняя Сандра Баллок, созданы друг для друга

Инсайдеры американского таблоида New Idea сообщили, что Джордж Клуни, который счастлив в браке с Амаль Клуни и готовится впервые стать отцом, хочет, чтобы его близкие друзья тоже были влюблены — желательно друг в друга. Он задумал свести свободного Брэда Питта с Сандрой Баллок, тоже, согласно СМИ, недавно расставшейся с бойфрендом Брайаном Рэндаллом.

«Энтузиазм Джорджа был настолько заразителен, что Брэд и Сандра волей-неволей ему поддались и побывали на тайном свидании в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Между ними явно пробежала искра!», — сообщил источник, близкий к семье Клуни, в интервью изданию.

Беременная Амаль тоже поддержала инициативу мужа и расписала все достоинства Брэда своей давней знакомой Сандре, хотя не так давно миссис Клуни отчаянно ревновала возлюбленного к Баллок.