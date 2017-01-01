Брэд Питт обрел вкус к жизни после развода с Джоли

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По словам источников, новые отношения не являются приоритетом для Брэда

53-летний Брэд Питт совсем оправился после сложного и скандального расставания с 41-летней Анджелиной Джоли, отношения с которой длились 12 лет. Однако он не торопится заводить новый роман, ведь бракоразводный процесс еще не закончен.«Все стало спокойнее»,— сообщил инсайдер изданию People.

По словам источников, новые отношения не являются приоритетом для Брэда. Вместо этого актер наслаждается холостяцкой жизнью: стал больше проводить время со старыми друзьями, с которыми почти не общался, когда был в браке с Анджелиной. «Он часто встречается с приятелями. Друзья снова появились в его жизни, кажется, что он от этого счастлив», — добавил тот же инсайдер.

Другой источник сообщает, что актер также стал активно заниматься спортом: «Он уже сбросил несколько килограммов. Он в очень хорошей форме».

К слову, не только работа над собой помогает актеру пережить расставание, но также уроки известного скульптора Томаса Хаусиго, с которым он занимается в последнее время.

На этой же неделе стало известно, что Анджелина и Брэд стали общаться и договорились урегулировать личные вопросы через шесть месяцев после разрыва. Актеры надеются, что пресса перестанет следить за каждым их шагом.