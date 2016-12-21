Брэд Питт одержал победу над Анджелиной Джоли в спорном вопросе развода

Вчера Брэд Питт был встречен овациями на сцене «Золотого глобуса», а сегодня актер, кажется, готов аплодировать сам себе.

Ему удалось одержать победу над Анджелиной Джоли в одном из спорных моментов их развода, а именно – добиться неразглашения деталей бракоразводного процесса.

Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи. Это будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и скорейшего разрешения любых остающихся вопросов, - говорится в официальном заявлении Питта и Джоли, обнародованном CNN.

Напомним, ранее Питт через суд несколько раз просил Джоли подписать документы о неразглашении личной информации их семьи. Он отмечал, что «Анджелина нарушает правила поведения в суде, касающиеся опеки над детьми, и становится неуправляемой». Но «управиться» с актрисой все же получилось, более того, в конце декабря Джоли и Питт временно поставили на паузу все свои разногласия относительно детей ради рождественских праздников. Как сообщили источники журнала Us Weekly, в Рождество Питт по инициативе Джоли встретился с детьми и обменялся с ними подарками. Встреча, хотя и была организована самой Анджелиной, проходила без ее участия. Зато за всем происходящим неотлучно следил психолог, как того требуют условия временного соглашения между экс-супругами.