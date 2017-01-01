Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поклонники 53-летнего Брэда Питта все больше узнают подробностей о скандальном разводе актера с Анджелиной Джоли.

Только в начале мая звезда откровенно рассказал в интервью журналу GQ Style о причинах развода и сравнил расставание с супругой со смертью. А теперь Брэд открыто заявляет изданию Associated Press о своем психическом здоровье в связи со всеми навалившимися проблемами.

«Я не самоубийца или что-то в этом роде. В мире еще много красоты и любви. Все в порядке, это просто жизнь»,- поделился актер, а затем добавил, что его жизнь после развода сфокусирована на «понимании новой структуры семьи».

«У меня нет секретов. Мне нечего скрывать. Мы люди и человеческое состояние очень интересует меня. Если не говорить об этом, то тебе не станет лучше».

В предыдущем интервью Брэд признался, что уже обратился за помощью к специалистам и начал лечение от алкоголизма:

« Я начал лечение, и мне оно нравится. Пришлось пройти через двух терапевтов, чтобы найти нужного специалиста».

Сейчас актер готовится к премьере фильма "Машина войны" (War Machine), в котором он играет генерала Стэнли Маккристала, однако семья теперь всегда у Питта на первом месте.

«Я хочу найти баланс между семьей и работой. Карьера не так важна, как семья», - заявил актер.

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Джерело: Spletnik