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    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»

    • Сьогодні, 15:19
    • Розсилка

    Поклонники 53-летнего Брэда Питта все больше узнают подробностей о скандальном разводе актера с Анджелиной Джоли.

    Только в начале мая звезда откровенно рассказал в интервью журналу GQ Style о причинах развода и сравнил расставание с супругой со смертью. А теперь Брэд открыто заявляет изданию Associated Press о своем психическом здоровье в связи со всеми навалившимися проблемами.

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    «Я не самоубийца или что-то в этом роде. В мире еще много красоты и любви. Все в порядке, это просто жизнь»,- поделился актер, а затем добавил, что его жизнь после развода сфокусирована на «понимании новой структуры семьи».

    «У меня нет секретов. Мне нечего скрывать. Мы люди и человеческое состояние очень интересует меня. Если не говорить об этом, то тебе не станет лучше».

    В предыдущем интервью Брэд признался, что уже обратился за помощью к специалистам и начал лечение от алкоголизма:

    «Я начал лечение, и мне оно нравится. Пришлось пройти через двух терапевтов, чтобы найти нужного специалиста».

    Сейчас актер готовится к премьере фильма "Машина войны" (War Machine), в котором он играет генерала Стэнли Маккристала, однако семья теперь всегда у Питта на первом месте.

    «Я хочу найти баланс между семьей и работой. Карьера не так важна, как семья», - заявил актер.

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    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
    Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»

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    Джерело: Spletnik

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