Брэд Питт откровенно рассказал о своей жизни без Анджелины Джоли: «Я не самоубийца»
- Сьогодні, 15:19
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Розсилка
Поклонники 53-летнего Брэда Питта все больше узнают подробностей о скандальном разводе актера с Анджелиной Джоли.
Только в начале мая звезда откровенно рассказал в интервью журналу GQ Style о причинах развода и сравнил расставание с супругой со смертью. А теперь Брэд открыто заявляет изданию Associated Press о своем психическом здоровье в связи со всеми навалившимися проблемами.
«У меня нет секретов. Мне нечего скрывать. Мы люди и человеческое состояние очень интересует меня. Если не говорить об этом, то тебе не станет лучше».
В предыдущем интервью Брэд признался, что уже обратился за помощью к специалистам и начал лечение от алкоголизма:
«Я начал лечение, и мне оно нравится. Пришлось пройти через двух терапевтов, чтобы найти нужного специалиста».
Сейчас актер готовится к премьере фильма "Машина войны" (War Machine), в котором он играет генерала Стэнли Маккристала, однако семья теперь всегда у Питта на первом месте.
«Я хочу найти баланс между семьей и работой. Карьера не так важна, как семья», - заявил актер.
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Джерело: Spletnik