Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли

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Актриса продолжает препятствовать общению отца с детьми

Анджелина Джоли нанесла бывшему мужу новый удар.

По сообщениям западных таблоидов, актриса не позволила Питту поздравить их приемную дочь Захару с днем рождения. 8 января девочке исполнилось 12 лет. Об инцеденте журналистам рассказал адвокат Питта: «Брэд очень переживает, Анджелина всячески настраивает детей против их отца и делает все, что в ее силах, чтобы держать наследников подальше от актера. Это разбивает его сердце. Он крайне обеспокоен, что не может быть на дне рождения дочери».

Анджелина Джоли и Брэд Питт с приемной дочерью Захарой Согласно предварительному решению суда, Питт имеет право видеться с детьми лишь несколько раз в месяц в присутствии психолога. Бракоразводный процесс знаменитостей, который стал одним из самых громких событий прошлого года, до сих пор является главной темой для обсуждений в СМИ. А поклонники экс-супругов продолжают гадать, в чем причина такой ненависти Анджелины к Брэду. 1 з 26 на весь екран згорнути

Джерело: graziamagazine.ru