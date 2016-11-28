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    Шоу-біз

    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли

    • Сьогодні, 12:39
    • Розсилка

    Актриса продолжает препятствовать общению отца с детьми

    Анджелина Джоли нанесла бывшему мужу новый удар.

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    По сообщениям западных таблоидов, актриса не позволила Питту поздравить их приемную дочь Захару с днем рождения. 8 января девочке исполнилось 12 лет. Об инцеденте журналистам рассказал адвокат Питта: «Брэд очень переживает, Анджелина всячески настраивает детей против их отца и делает все, что в ее силах, чтобы держать наследников подальше от актера. Это разбивает его сердце. Он крайне обеспокоен, что не может быть на дне рождения дочери».

    Анджелина Джоли и Брэд Питт с приемной дочерью Захарой
    Анджелина Джоли и Брэд Питт с приемной дочерью Захарой
    Согласно предварительному решению суда, Питт имеет право видеться с детьми лишь несколько раз в месяц в присутствии психолога. Бракоразводный процесс знаменитостей, который стал одним из самых громких событий прошлого года, до сих пор является главной темой для обсуждений в СМИ. А поклонники экс-супругов продолжают гадать, в чем причина такой ненависти Анджелины к Брэду.

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    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
    Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли

    Джерело: graziamagazine.ru

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