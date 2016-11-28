Брэд Питт пропустил день рождения дочери из-за Джоли
- Сьогодні, 12:39
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Актриса продолжает препятствовать общению отца с детьми
Анджелина Джоли нанесла бывшему мужу новый удар.
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По сообщениям западных таблоидов, актриса не позволила Питту поздравить их приемную дочь Захару с днем рождения. 8 января девочке исполнилось 12 лет. Об инцеденте журналистам рассказал адвокат Питта: «Брэд очень переживает, Анджелина всячески настраивает детей против их отца и делает все, что в ее силах, чтобы держать наследников подальше от актера. Это разбивает его сердце. Он крайне обеспокоен, что не может быть на дне рождения дочери».
Джерело: graziamagazine.ru