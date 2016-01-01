Брэд Питт провел Рождество с детьми под присмотром психотерапевта
- 29 Грудня, 15:48
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Розсилка
Временное соглашение между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, по условиям которого актер может видеться с детьми только в присутствии специалистов, звезды не приостановили даже на Рождество
Минувший праздник актер провел с детьми, но под присмотром психотерапевта.
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Ранее ходили слухи, что на Рождество Брэд Питт может вообще остаться в одиночестве, но этого, к счастью, не случилось – семейный праздник актер провел вместе с шестью своими детьми, Мэддоксом, Паксом, Вивьен, Шайло, Захарой и Ноксом. За празднованием и обменом подарками на семейной встрече присматривал психотерапевт, в обязанности которого вменяется следить, как Брэд Питт ведет себя с детьми (ранее, напомним, Анджелина Джоли обвинила его в жестоком обращении с отпрысками).