Брэд Питт тайно лечится от алкогольной зависимости



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на то, что Голливуд, похоже, не настроен поддерживать Анджелину Джоли в ее позиции относительно Питта, и негласно выражает симпатию харизматичному актеру, проблемы с алкоголем и наркотиками у него, признаем, все же имеются.

Именно поэтому опеку над детьми супругов — а их, напомним, шестеро — временно поручили Джоли.

Но рискуя потерять семью и проиграть в бракоразводном процессе, звезда фильма «Бойцовский клуб», вероятно, решил взяться за ум: на днях стало известно, что Брэд Питт только что прошел очередной курс лечения от пагубных пристрастий, ставших официальной причиной для развода. На прошлой неделе он был замечен в пятизвездочном отеле Casa Del Mar в Калифорнии, специализирующемся на интенсивных программах для зависимых. То ли анонимность в этом месте страдает, то ли Питт намеренно придал это огласке, но по данным, просочившимся в СМИ, 53-летний актер пробыл там пять дней и заплатил 15 000 долларов за ретрит.

Известно, что друзья очень активно поддерживают Питта в его трезвом образе жизни. В частности, все в том же отеле они устроили для него вечеринку под названием Sexy Sober Sunday. Некоторое время назад инсайдеры уже сообщали, о том, что голливудский актер встал на путь исправления: «Сейчас Брэд преодолел свои проблемы, он ходит на психотерапию, его оправдали по обвинениям в насилии, и скоро у него будет право проводить время наедине с детьми», — сообщил источник. — «Отношения с ними для него сейчас важнее всего на свете, и уж точно важнее, чем самокрутка или коктейль». Действительно, заклеймленный отец всеми силами пытается восстановить отношения со своими многочисленными отпрысками.