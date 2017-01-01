Бренд 2-летней дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма «оценили» в 3,8 млрд долларов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как известно, в Великобритании членов королевской семьи любят настолько, что трогательные детские вещички, которые примеряют королевские наследники на очередном официальном портрете, раскупаются за считанные минуты.

Лондонское консалтинговое агентство Brand Finance Group оценивает стоимость «бренда» королевской наследницы, 2-летней дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в рекордные 3,8 миллиарда долларов.

Эксперты Brand Finance Group утверждают, что влияния у 2-летней принцессы Шарлотты уже побольше, чем у ее брата – «бренд» 3-летнего принца Джорджа оценивается в 3 миллиарда долларов. Но, конечно, наибольшей популярностью отличается «бренд» Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, оцененный экспертами в 6 миллиардов долларов.

Объяснение этому найти чрезвычайно легко – и кроется оно в моде: в каком бы наряде не вышла в свет Кейт Миддлтон, копии его раскупаются за считанные дни, а порой – часы. Похожий эффект эксперты наблюдают и в случае с дочерью Кейт: когда в начале мая Букингемский дворец выпустил официальный портрет принцессы Шарлотты по случаю ее 2-летия, желтый кардиган от John Lewis, в котором позировала девочка, был распродан меньше, чем за 24 часа.

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Джерело: popcornnews