Рианна продолжает свою экспансию в мир моды.

Теперь певица подписала контракт с Chopard на создание эксклюзивной коллекции ювелирных украшений, которые будут выпущены ограниченным тиражом, пишет журнал Elle.

Лимитированная линия Rihanna Loves Chopard будет преставлена во время Кансского кинофестиваля в мае 2017 года. Певица покажет результат своей коллаборации с ювелирным домом одновременной с премьерой нового фильма Люка Бессона Valerian and the City of a Thousand Planets, в котором она сыграла роль.