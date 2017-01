Британская почта издаст марки с обложками альбомов Дэвида Боуи

Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Великобритании впервые выпустят серию почтовых марок в память о музыканте Дэвиде Боуи.

В набор включены десять марок: шесть с обложками альбомов и четыре с фотографиями с концертов.

На марки попадут обложки альбомов Hunky Dory 1971 года, Aladdin Sane 1973 года, Heroes 1977 года, Let’s Dance 1983 года, Earthling 1997 года и Blackstar 2016 года. На марках с фотографиями будут снимки с концертов туров в поддержку альбомов Reality и The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Серия выйдет ограниченным тиражом 14 марта, сообщает CNN. Набор с обложками стоит 6,48 фунта стерлингов, а с фотографиями — 4,32 фунта стерлингов. Ранее Королевская почта выпускала наборы марок с группами The Beatles и The Pink Floyd, но никогда не издавала серию, посвященную одному артисту.

Джерело: Bird In Flight