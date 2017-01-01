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    Британская рок-группа показала клип, снятый в Киеве

    • Сьогодні, 15:33
    • Розсилка

    Известная британская рок-группа Nothing But Thieves представила клип на композицию, которую снимали на киевском промышленном складе.

    Новая песня называется Amsterdam, сообщает канал 24.

    По словам британских музыкантов, съемками клипа в Украине они остались довольны.

    «Украина – это также молодая, но уже достаточно известная, доступная по ценам, с развитой инфраструктурой и специалистами мирового уровня съемочная площадка!», – сказал гитарист группы.

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