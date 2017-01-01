Британское издание заплатит Мелании Трамп $3 миллиона из-за статьи об эскорт-услугах
- Сьогодні, 12:02
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Статья была опубликована во время избирательной кампании президента США, позже издание отказалось от своего материала
Британское издание Daily Mail согласилось возместить убытки и расходы первой леди США Мелании Трамп за статью о ее модельной карьере, в которой сообщалось, что она когда-то работала в эскорт-сервисе. Об этом сообщает BBC.
Статья была опубликована во время избирательной кампании президента США, позже издание отказалось от своего материала.
Мелания Трамп подала иск к газете в Высокий суд Лондона в феврале этого года и оценила ущерб, нанесенный ей статьей, в $150 млн.
Однако, по сообщению Reuters, которое ссылается на анонимный источник, речь идет лишь о $3 млн.
Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Меланьи Трамп из-за статьи об эскорт-услугах.