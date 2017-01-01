Британское издание заплатит Мелании Трамп $3 миллиона из-за статьи об эскорт-услугах

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Первая леди США Мелания Трамп

Статья была опубликована во время избирательной кампании президента США, позже издание отказалось от своего материала

Британское издание Daily Mail согласилось возместить убытки и расходы первой леди США Мелании Трамп за статью о ее модельной карьере, в которой сообщалось, что она когда-то работала в эскорт-сервисе. Об этом сообщает BBC.

Статья была опубликована во время избирательной кампании президента США, позже издание отказалось от своего материала.

Мелания Трамп подала иск к газете в Высокий суд Лондона в феврале этого года и оценила ущерб, нанесенный ей статьей, в $150 млн.

Однако, по сообщению Reuters, которое ссылается на анонимный источник, речь идет лишь о $3 млн.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Меланьи Трамп из-за статьи об эскорт-услугах.