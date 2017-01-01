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    Британское издание заплатит Мелании Трамп $3 миллиона из-за статьи об эскорт-услугах

    • Сьогодні, 12:02
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    Первая леди США Мелания Трамп
    Первая леди США Мелания Трамп

    Статья была опубликована во время избирательной кампании президента США, позже издание отказалось от своего материала

    Британское издание Daily Mail согласилось возместить убытки и расходы первой леди США Мелании Трамп за статью о ее модельной карьере, в которой сообщалось, что она когда-то работала в эскорт-сервисе. Об этом сообщает BBC.

    Статья была опубликована во время избирательной кампании президента США, позже издание отказалось от своего материала.

    Мелания Трамп подала иск к газете в Высокий суд Лондона в феврале этого года и оценила ущерб, нанесенный ей статьей, в $150 млн.

    Однако, по сообщению Reuters, которое ссылается на анонимный источник, речь идет лишь о $3 млн.

    Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Меланьи Трамп из-за статьи об эскорт-услугах.

     

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