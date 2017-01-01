Бритни Спирс беременна от молодого возлюбленного

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Вот это новости! По сообщениям западных СМИ, 35-летняя Бритни Спирс беременна от своего 23-летнего возлюбленного Сэма Асгари.

О радостном событии журналистам рассказали близкие друзья певицы: «Они с Сэмом очень счастливы. Бритни очень хочет, чтобы родилась девочка. Конечно, в скором времени ей придется ненадолго покинуть сцену», — рассказал инсайдер. Источники не промолчали и про реакцию мускулистого манекенщика: по их совам, Асгари очень ждет ребенка и хочет стать настоящим отцом.

Пока Бритни находится на первых сроках беременности, поэтому никаких изменений в фигуре не заметно. Однако, глазастые поклонники заметили, что на последних снимках Спирс выглядит, как девочка, и буквально сияет от счастья. Тогда они подумали, что все дело в новом возлюбленном, но теперь, кажется, все встало на свои места.

Джерело: graziamagazine.ru