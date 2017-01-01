Бритни Спирс хвасталась подкачанным телом в отпуске на Гавайях

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Погреться на Гавайях Бритни отправилась с семьей - матерью Линн и сыновьями Джейденом и Шоном

На днях Бритни Спирс объявила о скором завершении своего шоу Britney: Pieces of Me, которое на протяжении четырех лет идет в Лас-Вегасе. И это не единственное, с чем она решила расстаться в этом году: певица выставила на продажу свой дом в Лос-Анджелесе стоимостью 7 миллионов долларов. Очевидно, что Бритни активно готовится к тому, чтобы начать новый этап в жизни.

По словам инсайдеров, этим этапом вполне может стать свадьба Бритни и ее 22-летнего бойфренда Сэма Асгари. Отношения пары развиваются стремительно, последние несколько месяцев они везде и всюду появляются вместе. Исключение певица сделала лишь на днях, устроив себе семейные каникулы, присоединиться к которым Сэма не позвала. Вместо этого погреться на Гавайях Бритни отправилась с семьей - матерью Линн и сыновьями Джейденом и Шоном.

Даже на пляже Бритни не забывает о физических упражнениях, к которым она особенно пристастилась в последние годы и которым стала уделять еще больше внимания после начала отношений с Сэмом Асгари. Вдоволь наплававшись в океане, Бритни решила попрактиковать йогу, устроившись на самой кромке берега вместе с другими адептами спорта и здорового образа жизни. Папарацци были на чеку и не забыли зафиксировать все пляжные развлечения Бритни в деталях.

Джерело: Hello!