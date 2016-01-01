Бритни Спирс провела Рождество со своим сексуальным бойфрендом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

35-летняя Бритни Спирс может сколько угодно говорить о том, что после нескольких неудачных романов «завязала с мужчинами».

С недавних пор рядом с ней все чаще мелькает молодой и привлекательный манекенщик – 22-летний Сэм Асгари, с которым певице приписывают роман.

И какими еще, если не романтическими, считать отношения пары, которая вместе проводит Рождество?

О том, что этот светлый праздник Спирс провела в компании Асгари, стало известно после того, как молодой человек опубликовал в Instagram Stories забавное видео с Бритни. На нем пара, украшенная оленьими ушками, поздравляет всех с Рождеством и выглядит при этом очень мило и умиротворенно. Если верить инсайдерам, их отношениям около месяца: они начали встречаться в конце ноября после того, как манекенщик снялся в клипе Бритни на песню Slumber Party.

Джерело: Hello!