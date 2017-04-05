Бритни Спирс сорвала выборы в Израиле

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В один день в Тель-Авиве должен был пройти концерт певицы и внутренние выборы в партии «Авода»

Выборы лидера одной из крупнейших партий Израиля «Авода» (Партия труда) отложены из-за совпадения даты праймериз с концертом американской певицы Бритни Спирс. В руководстве левоцентристской партии опасаются, что не смогут найти охранников для обеспечения порядка на мероприятии, сообщают РИА Новости.

Внутренние выборы в партии «Авода» перенесены с 3 на 4 июля 2017 года. На этот шаг партийцам пришлось пойти из-за другого массового мероприятия, также намеченного на 3 июля. В этот день в главном парке Тель-Авива «Ха-Яркон» запланирован концерт американской поп-дивы. В результате «Авода» не может нанять достаточного количества охранников для обеспечения безопасности на своих участках - делать это нужно частным порядком, а при возможности выбора понятно, что большинство охранников предпочли оказаться в этот день на концерте Бритни Спирс.

В результате политикам пришлось подвинуться. Кроме того, послушать выступление Спирс собираются десятки тысяч зрителей со всей страны. Это может вызвать коллапс на дорогах и также негативно отразиться на праймериз, отмечает 10-й канал израильского ТВ. Поэтому секретариат партии, который месяц назад, 5 марта, назначил дату выборов, теперь объявил о новом решении.

В июле членам «Авода» предстоит выбрать лидера партии, который автоматически станет одним из главных претендентов на пост премьер-министра страны. Несмотря на то что рейтинги лейбористов в Израиле в последнее время падают, претендентов на пост главы «Авода» довольно много. Желание баллотироваться уже изъявили ее действующий лидер Ицхак Герцог, ее бывший председатель Амир Перец, экс-министр экологии Израиля Ави Габай, депутаты Кнессета Омер Бар-Лев и Эрэль Маргалит.

Прежде «Авода» не раз бывала партией власти. Сейчас ее члены считаются оппозиционной силой по отношению к правительству Биньямина Нетаньяху.