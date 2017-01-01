Бруно Марс выступит на «Грэмми-2017» вместе с Адель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церемония вручения музыкальных наград «Грэмми-2017», которая состоится уже совсем скоро, обзавелась еще одной звездой: стало известно, что вместе с Адель, группой Metallica, Джоном Леджендом, Кэрри Андервуд и Китом Урбаном своим выступлением гостей «Грэмми» порадует Бруно Марс, автор хита-рекордсмена Uptown Funk.

Обладатель четырех премий «Грэмми», Бруно Марс в этом году ограничится ролью приглашенной звезды – его альбом 24K Magic не претендует на «Грэмми-2017», поскольку был выпущен позже дедлайна (альбом вышел 18 ноября 2016 года, а сроки, установленные Академией звукозаписи для претендентов на «Грэмми-2017» – с 1 октября 2015-го по 30 сентября 2016-го).

Церемония вручения наград «Грэмми-2017» под руководством телеведущего Джеймса Кордена пройдет в Лос-Анджелесе 12 февраля.