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    Будет очень волнительно: создатели «Игры престолов» рассекретили сюжет седьмого сезона

    • Сьогодні, 10:47
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    Премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится 16 июля

    Авторы сериала «Игра престолов» выпустили новый постер седьмого сезона, лишний раз доказывающий, что в Вестеросе теперь редко бывает солнечно. Одним из ключевых персонажей новых эпизодов станет Ночной Король – ему и посвящен анимированный постер, который создатели киноэпопеи обнародовали в сети.

    В начале недели поклонники телешоу HBO увидели семь новых кадров грядущего сезона, среди которых были и фото со съемочной площадки. На одном снимке Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) идет в бой вместе с драконами. Исполнительный продюсер Брайан Когман чуть позже раскрыл некоторые подробности предстоящих событий:

    «Есть Белые Ходоки и есть драконы, и когда они сойдутся, история пойдет туда, куда она пойдет».

    Издание Entertainment Weekly опубликовало комментарий Кита Харрингтона – исполнитель роли Джона Сноу рассказал, что зрителей ждет быстроразвивающийся сюжет.

    «Новый сезон отличается от предыдущих, потому что ускоряется: происходит много столкновений и всего остального. События развиваются намного быстрее, чем мы привыкли. Теперь все иначе и очень волнительно»,– признался Харрингтон.

    Напомним, премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится 16 июля. 

    Источник: Entertainment Weekly

     

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