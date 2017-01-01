Букмекеры определили фаворита нацотбора «Евровидение-2017»
- Сьогодні, 16:00
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Аутсайдерами, по версии букмекеров, стали этно-дива Illaria и фанк-группа «Сальто назад»
По версии букмекеров Pari Match, вероятнее всего, победителем национального отбора на «Евровидение-2017» в Украине станет Tayanna (Татьяна Решетняк). Коэффициент ее победы равен значению 2.10.
Второе место букмекеры отдали певцу Melovin. Он лишь с небольшым разрывом проигрывает поп-певице Татьяне Решетняк с коеффициентом 2.80.
Меньше шансов на победу у рокеров O.Torvald и талантливого самоучки из Одессы Rozhden.
Аутсайдерами, по версии букмекеров, стали этно-дива Illaria и фанк-группа «Сальто назад».
Напомним, 25 февраля состоится финал национального отбора на «Евровидение-2017». После трех эфиров определилась шестерка финалистов: Tayanna, «Сальто назад», Illaria, Rozhden, Melovin и O.Torvald.
Напомним, шоу пройдет в прямом эфире, организаторы — СТБ и «Перший».
Система голосования состоит в следующем: жюри выставляет участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.