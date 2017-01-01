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    Шоу-біз

    Бурная молодость: Олег Винник встречался сразу с четырьмя женщинами

    • Сьогодні, 11:17
    • Розсилка

    Популярный артист Олег Винник рассказал о своих бурных студенческих годах.

    Он прослыл сердцеедом еще на Черкасщине. Так, во время учебы в каневском училище будущий певец встречался сразу с четырьмя женщинами.

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    «Такое было, реально. Тогда меня называли мальчиком из каталога. Это было в студенческие времена. Тогда мне было это очень интересно, но в то же время и тяжело», – рассказал Олег Винник в эфире программы «Зірковий шлях».

    Вместе с тем, Олег Винник признался, что неравнодушен к женским глазам.

    «Я не властен над женщинами, наоборот – они властны надо мной. Мы теряемся в глазах человеческих, особенно я, в женских. Ой...Порой так бывает, что отхожу несколько дней», – признался певец. 

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