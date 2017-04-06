Бывшая участница Nikita Нана неожиданно появилась в клипе Пономарева



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В тизере будущего клипа певца Нана предстает с обнаженной спиной

Бывшая участница группы Nikita Нана (Анастасия Кумейко), которая рассекретила роман с композитором Русланом Квинтой, заинтриговала фанов.

Так, Нана неожиданно для поклонников появится в новом клипе украинской звезды Александра Пономарева. В видео Нана проявила не вокальные, а свои актерские способности.

И Нана, и Александр анонсировали выход свежего клипа Пономарева на своих страницах в соцсетях «Уже скоро! Такое долгожданное мной видео ... Тизер» - подписал короткий ролик Пономарев.

Согласно тизеру, клип будет довольно эмоциональным. Нана играет возлюбленную Александра. Она ездит с ним на ретро-автомобиле, а также появляется полуобнаженной.

Публикация от Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr) Апр 6 2017 в 12:24 PDT

Поклонники остались в восторге от увиденного. «Судя по тизеру, это будет кино, а не клип. Очень интересно», - пишут одни. «Уже через эту минуту просмотра мурашки по коже и будто был пересмотрен целый фильм», - восхищаются другие.

Когда именно состоится премьера клипа, Александр Пономарев не со