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    Шоу-біз

    Бывшая участница Nikita Нана неожиданно появилась в клипе Пономарева

    • Сьогодні, 13:45
    • Розсилка

    В тизере будущего клипа певца Нана предстает с обнаженной спиной

    Бывшая участница группы Nikita Нана (Анастасия Кумейко), которая рассекретила роман с композитором Русланом Квинтой, заинтриговала фанов.

     Так, Нана неожиданно для поклонников появится в новом клипе украинской звезды Александра Пономарева. В видео Нана проявила не вокальные, а свои актерские способности.

    И Нана, и Александр анонсировали выход свежего клипа Пономарева на своих страницах в соцсетях «Уже скоро! Такое долгожданное мной видео ... Тизер» - подписал короткий ролик Пономарев.

    Согласно тизеру, клип будет довольно эмоциональным. Нана играет возлюбленную Александра. Она ездит с ним на ретро-автомобиле, а также появляется полуобнаженной.

    Поклонники остались в восторге от увиденного. «Судя по тизеру, это будет кино, а не клип. Очень интересно», - пишут одни. «Уже через эту минуту просмотра мурашки по коже и будто был пересмотрен целый фильм», - восхищаются другие.

    Когда именно состоится премьера клипа, Александр Пономарев не со
    кино
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