Бывшая участница Nikita Нана неожиданно появилась в клипе Пономарева
- Сьогодні, 13:45
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В тизере будущего клипа певца Нана предстает с обнаженной спинойБывшая участница группы Nikita Нана (Анастасия Кумейко), которая рассекретила роман с композитором Русланом Квинтой, заинтриговала фанов.
Так, Нана неожиданно для поклонников появится в новом клипе украинской звезды Александра Пономарева. В видео Нана проявила не вокальные, а свои актерские способности.
И Нана, и Александр анонсировали выход свежего клипа Пономарева на своих страницах в соцсетях «Уже скоро! Такое долгожданное мной видео ... Тизер» - подписал короткий ролик Пономарев.
Согласно тизеру, клип будет довольно эмоциональным. Нана играет возлюбленную Александра. Она ездит с ним на ретро-автомобиле, а также появляется полуобнаженной.
Поклонники остались в восторге от увиденного. «Судя по тизеру, это будет кино, а не клип. Очень интересно», - пишут одни. «Уже через эту минуту просмотра мурашки по коже и будто был пересмотрен целый фильм», - восхищаются другие.Когда именно состоится премьера клипа, Александр Пономарев не со