Бывшие менеджеры Джонни Деппа требуют проверить его на вменяемость

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Судебные тяжбы Джонни Деппа с его менеджерами, похоже, в ближайшем будущем точно не закончатся. После того как актер заявил, что его много лет обманывали и обворовывали его же работники, бывшие менеджеры Деппа посоветовали актеру проверить психическое состояние.

В судебном иске работников компании TMG утверждается, что Джонни находится в нестабильном психическом состоянии и даже употребили фразу «компульсивные отклонения». Они считают, что в связи с непомерными тратами голливудской звезды, его нужно показать психиатру. Согласно их заявлению, актер тратил около двух миллионов долларов в месяцев только на личные расходы, тогда как не мог себе этого позволить и должен был уплатить налоги.

Депп с этим категорически не согласен, он считает, что финансовые махинации, которые его менеджеры творили с отчетами, и привели его к плачевному состоянию банковского счета. «Если я хочу купить 15 тысяч ватных дисков в день – это моё дело», - заявил актер, на что его бывшие менеджеры ответили: «Хвастовство Деппа – это крайняя степень его безумия и свидетельство психического отклонения. Это можно доказать, проведя экспертизу».