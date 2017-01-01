Бывший любовник Кристен Стюарт назвал связь с актрисой «ошибкой»

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Режиссер Руперт Сандрес снял один из самых ожидаемых фильмов с участием Скарлетт Йоханссон «Призрак в доспехах»

В связи с этим ему часто приходится общаться с прессой, которая интересуется не столько его новой картиной, сколько скандальной историей адюльтера Руперта с Кристен Стюарт.

Во время недавнего общения с журналистами у режиссера спросили про его давнюю интрижку с актрисой, которую он снимал пять лет назад в фильме «Белоснежка и Охотник», на что он косвенно ответил, что связь с ней была ошибкой. «Вы никогда не знаете, что скрывается за следующим углом. Жизнь настолько непредсказуемая. Именно поэтому она полна неверных решений. Если бы я тогда не совершил ошибку, то, возможно, моя жизнь была бы не такой интересной», — заявил Сандерс.

Когда раскрылась двойная измена между Кристен и Рупертом — он предал жену, а она изменила своему прежнему бойфренду Роберту Паттисону, в СМИ поднялся невероятный скандал. В результате актриса публично извинилась перед своим возлюбленным, с которым сыграла вместе в саге «Сумерки». Однако это не спасло их от расставания. А жена 41-летнего Сандерса не смогла простить мужу интрижку с Кристен и развелась с ним. После этой истории режиссер на несколько лет исчез с радаров светских хроник. Выход фильма «Призрак в доспехах» стал его возвращением в мир кинематографа.

Джерело: graziamagazine.ru