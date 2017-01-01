Бывший возлюбленный принцессы Дианы сделал заявление об отцовстве принца Гарри
- Сьогодні, 11:22
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Бывший возлюбленный принцессы Дианы Джеймс Хьюит в своем недавнем интервью наконец-то поставил точку в слухах, которые ходят уже не первый год.
Раньше неоднократно в СМИ появлялись предположения, что Джеймс — отец Гарри.
Однако, на вопрос о том, является ли он биологическим отцом Гарри, мужчина дал отрицательный ответ.
Кроме того, Хьюит физически не мог был быть причастен к рождению будущего престолонаследника: он и принцесса Диана познакомились в 1986 году, через два года после того, как родился Гарри.
Джеймс, который был инструктором Дианы по верховой езде, говорит о периоде последующему их знакомству так:
«Вы знаете, вдруг вы можете получить достаточно внимания друг друга или видеть друг друга столько, сколько вы хотите».
Джерело: graziamagazine.ru