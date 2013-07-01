C годами только лучше: Depeche Mode выпускает новый альбом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

17 марта выйдет альбом Spirit — 14-я студийная работа культовых мультиплатиновых пионеров в области звука, группы Depeche Mode. Spirit — это первая коллаборация группы с продюсером Джеймсом Фордом из Simian Mobile Disco (Foals, Florence & The Machine, Arctic Monkeys).

Те, кому довелось прослушать превью альбома, не могут удержаться от восторга: так, Q Magazine назвал Spirit «самой заряженной пластинкой Depeche Mode за последние годы».

Узнать, как изменилось звучание Depeche Mode, можно прямо сейчас, посмотрев клип на заглавный сингл Where's The Revolution.