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    C годами только лучше: Depeche Mode выпускает новый альбом

    • Сьогодні, 15:28
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    17 марта выйдет альбом Spirit — 14-я студийная работа культовых мультиплатиновых пионеров в области звука, группы Depeche Mode. Spirit — это первая коллаборация группы с продюсером Джеймсом Фордом из Simian Mobile Disco (Foals, Florence & The Machine, Arctic Monkeys).

    Те, кому довелось прослушать превью альбома, не могут удержаться от восторга: так, Q Magazine назвал Spirit «самой заряженной пластинкой Depeche Mode за последние годы».

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