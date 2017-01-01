Царский размах: Какие подарки получили номинанты на «Оскар»?

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У торжественной церемонии вручения «Оскар» есть много приятных сторон для ее участников.

Это не только награды, веселые хлопоты по подготовке к красной ковровой дорожке, но и блестящие вечеринки до и после мероприятия, а также коробка с подарками для каждого из номинантов.

Звездные участники церемонии «Оскар-2017» в своих ларцах с сюрпризами получили набор под названием «Побеждают все», куда вошли умопомрачительные презенты.

Знаменитостям на выбор предлагается отдых на ранчо Lost Coast на побережье Тихого океана стоимостью примерно в 40 тысяч долларов, отпуск на гавайской Вилле, расслабление на спа-курорте Golden Door, проживание в гостинице на берегу Неаполитанского залива Grand Hotel Excelsior или поездка Grand Hotel Tremezzo на озере Комо. В любой из выбранных маршрутов получивший коробку с подарками может совершенно бесплатно взять десятерых друзей.

Кроме гостиничного отдыха в коробку вошли и другие забавные подарки — запас тональной основы и увлажняющего крема на 10 лет, бриллиантовый браслет, специальный коврик для антицеллюлитного массажа, услуги персонального сомелье, охранная система безопасности для дома и многое другое. По слухам, в прошлом году стоимость такой коробки оценивалась в 200 тысяч долларов, но в этом году киноакадемия решила сократить расходы на презенты для номинантов в два раза.

Кто же получил заветную премию в 2017 году? «Скотч» следил за всем происходящим и собрал информацию о главных победителях престижной премии. Более подробно читайте в нашем материале «Оскар-2017»: кто получил главные награды американской киноакадемии.