Церемония вручения премии «Грэмми-2017». Фоторепортаж
- Сьогодні, 11:57
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Выступление Джеймса Хэтфилда (Metallica) и Леди Гаги
В Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения премии «Грэмми»
Во время церемонии Леди Гага спела с группой Metallica, Дэвид Боуи получил больше наград, чем при жизни, Бейонсе выступила беременной, а Адель стала триумфатором премии. Ее песня Hello и альбом «25» стали лучшими за 2016 год.
Помимо этого, британка одержала победу в номинациях лучший поп-альбом и поп-перформанс.
Джерело: Газета.Ру