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    Церемония вручения премии «Грэмми-2017». Фоторепортаж

    • Сьогодні, 11:57
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    <span>Выступление Джеймса Хэтфилда (Metallica) и Леди Гаги</span>
    Выступление Джеймса Хэтфилда (Metallica) и Леди Гаги

    В Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения премии «Грэмми»

    Во время церемонии Леди Гага спела с группой Metallica, Дэвид Боуи получил больше наград, чем при жизни, Бейонсе выступила беременной, а Адель стала триумфатором премии. Ее песня Hello и альбом «25» стали лучшими за 2016 год.

    Помимо этого, британка одержала победу в номинациях лучший поп-альбом и поп-перформанс.

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    Выступление Джеймса Хэтфилда (Metallica) и Леди Гаги
    Адель
    Адель
    Chance The Rapper получил «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель»
    Бейонсе
    Бейонсе
    Адель
    Дуэт Twenty One Pilots
    Дженнифер Лопес
    Бейонсе
    Актер Джон Траволта
    Кэти Перри
    Музыкант Стерджил Симпсон
    Адель
    Телеведущий Джеймс Корден
    Рианна
    Селин Дион
    Трибьют Джорджу Майклу от Адель
    Кэти Перри
    Бейонсе
    Выступление Алиши Киз и Марен Моррис
    Селин Дион
    Выступление Джеймса Хэтфилда (Metallica) и Леди Гаги
    Лала Хатауэй
    Пэрис Джексон, дочь Майкла Джексона
    Церемония вручения премии «Грэмми-2017». Фоторепортаж

    Джерело: Газета.Ру
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