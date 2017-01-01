Церемония вручения премии «Грэмми-2017». Фоторепортаж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Выступление Джеймса Хэтфилда (Metallica) и Леди Гаги

В Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения премии «Грэмми»

Во время церемонии Леди Гага спела с группой Metallica, Дэвид Боуи получил больше наград, чем при жизни, Бейонсе выступила беременной, а Адель стала триумфатором премии. Ее песня Hello и альбом «25» стали лучшими за 2016 год.

Помимо этого, британка одержала победу в номинациях лучший поп-альбом и поп-перформанс.