Чарли Ханнэм отказался от роли в «Игре престолов»
- Сьогодні, 11:53
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Чарли Ханнэм, многим знакомый, в первую очередь, по роли в сериале «Сыны анархии», не так давно мог появиться в еще одном чрезвычайно популярном сериале – актер, продвигая свой новый фильм «Меч короля Артура», признался, что в свое время мог сыграть в «Игре престолов», но вынужден был отказаться от роли.
Ничего особенного против «Игры престолов», создателей которой частенько обвиняют в обилии сцен жестокости, насилия и сексуального характера, Чарли не имеет – а от камео в сериале вынужден был отказаться лишь потому, что в это время был занят на съемках другого проекта. В новом же интервью изданию The Sun Ханнэм подчеркнул, что не против был бы теперь вернуться к этому вопросу – вот только времени у актера не так много, поскольку «Игра престолов» уже подходит к концу.
В седьмом и предпоследнем сезоне, который стартует в эфире HBO в июле 2017, у зрителей будет возможность увидеть как минимум одну приглашенную звезду – в лице музыканта Эда Ширана, которому создатели «Игры престолов» предложили камео благодаря Мэйси Уильямс, большой поклоннице певца.
Джерело: popcornnews