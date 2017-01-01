Чарли Ханнэм отказался от роли в «Игре престолов»

Чарли Ханнэм, многим знакомый, в первую очередь, по роли в сериале «Сыны анархии», не так давно мог появиться в еще одном чрезвычайно популярном сериале – актер, продвигая свой новый фильм «Меч короля Артура», признался, что в свое время мог сыграть в «Игре престолов», но вынужден был отказаться от роли.

Ничего особенного против «Игры престолов», создателей которой частенько обвиняют в обилии сцен жестокости, насилия и сексуального характера, Чарли не имеет – а от камео в сериале вынужден был отказаться лишь потому, что в это время был занят на съемках другого проекта. В новом же интервью изданию The Sun Ханнэм подчеркнул, что не против был бы теперь вернуться к этому вопросу – вот только времени у актера не так много, поскольку «Игра престолов» уже подходит к концу.