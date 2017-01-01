Чарли Ханнэм признался, что живет в «постоянном страхе» неудачи

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Чарли Ханнэм, давно завоевавший мировую известность благодаря «Сынам Анархии», «Тихоокеанскому рубежу» и другим популярным проектам, признался, что, несмотря на свой статус востребованного актера, живет в «постоянном страхе» перед потенциальным провалом.

В новом интервью Ханнэм, недавно снявшийся в «Мече короля Артура» Гая Ричи, рассказал, что боится завершения карьеры.

«Все творческие люди живут в постоянном страхе перед тем, что однажды не смогут продолжать заниматься тем, что любят – особенно в киноиндустрии, где мы зависим от огромных денежных сумм, которые вливаются в проект, чтобы запустить съемки фильма, и где такая жесточайшая конкуренция».

Судя по всему, своим неожиданным признанием в интервью Den of Geek Чарли намекает на «Меч короля Артура», буквально разгромленный кинокритиками:

«Печальная реальность такова, что, для того, чтобы быть востребованным в этой профессии, фильмы с твоим участием должны зарабатывать как можно больше денег. Мне кажется, что я, как и все остальные, просто живу в постоянном страхе перед неудачей, перед окончанием карьеры».

Джерело: popcornnews