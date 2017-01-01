

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Два года назад Чарли Шин подтвердил, что ему был поставлен ВИЧ-положительный диагноз.

По словам актера, о заболевании он узнал еще в 2011 году и с тех пор все его силы были направлены на борьбу с болезнью.

Впрочем, актер ограничился сухой констатацией факта и с тех пор не распространялся о ходе лечения. Теперь же Чарли решился поделиться достигнутыми результатами. Как оказалось, он принимает экспериментальный препарат, который называется PRO-140. И лечение уже принесло положительные результаты!

Актер признался, что прежний метод лечения мог привести к слабоумию и поэтому он был вынужден отказаться от такого подхода. «Я приближался к своей гибели и внезапно в дело вмешалось провидение. Это невероятно!» — поделился он.

Джерело: graziamagazine.ru